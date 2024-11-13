Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 28vom 13.11.2024
46 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Katrin und Alain beginnen zuversichtlich mit ihrer Hormonbehandlung, doch dann wird Katrin von unerwarteten Problemen überrascht und erleidet einen emotionalen Zusammenbruch. Auch Jules Gefühle spielen verrückt, denn sie steht zwischen zwei Männern: Chris, mit dem sie eine Leidenschaft für Schach verbindet und Marco, der Erinnerungen an frühere Zeiten weckt. Auch Theo leidet unter Gefühlschaos, als er erfährt, dass ein junges Mädchen bei einem Autounfall verunglückt ist.

