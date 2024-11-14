Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Weg zum Vater

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 14.11.2024
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Theo leidet unter Liebeskummer, da Lara kein Wort mehr mit ihm redet, weil er ihr den Autoschlüssel weggenommen hat. Kann sie ihm verzeihen? Michael bringt Inga Malutensilien vorbei, was Ingas Verbindung zu ihrer alten Leidenschaft und zu Michael wieder aufleben lässt. Währenddessen will ein Sohn in einer Verhandlung seinen leiblichen Vater kennenlernen, doch die Mutter verweigert dies. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter ihrer Entscheidung?

