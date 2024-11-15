Für alle Fälle Familie
Folge 30: Küsse im Chaos
45 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Inga kämpft gegen aufkommende Gefühle für Michael an und verbannt die Malutensilien, die er ihr geschenkt hat. Derweil wird Daniel in der Weinbar von einer jungen Frau umgarnt, was zu Spannungen mit Bella führt. Gleichzeitig steht Chris Jule bei einem rechtlichen Konflikt mit ihrem Ex-Mann als Anwalt zur Seite, wodurch die beiden sich wieder annähern. Überwältigt von ihren Gefühlen, lässt Jule sich auf Chris ein und die beiden kommen sich so nah wie noch nie ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH