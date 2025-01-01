Für alle Fälle Familie
Folge 35: Lügen und Geheimnisse
45 Min.Ab 12
Inga versucht weiterhin, Michaels Vaterschaft zu vertuschen. Doch als dieser zufällig Katrins Geburtsdatum erfährt, kommt ihm ein erschreckender Verdacht: Ist sie seine Tochter? Theo plant liebevoll eine Überraschung für Laras 16. Geburtstag und backt einen Nusskuchen - ohne zu wissen, dass Lara eine schwere Nussallergie hat. Währenddessen hat Jule mit einem frisch geschiedenen Ehepaar zu tun, von dem eine Partnerin im Lotto gewonnen hat. Doch wem steht der Gewinn zu?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH