Für alle Fälle Familie

Die Ex

SAT.1Staffel 1Folge 36
Die Ex

Die ExJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 36: Die Ex

44 Min.Ab 12

Inga setzt alles daran, Michaels Vaterschaft weiterhin zu vertuschen, doch der schöpft einen schwerwiegenden Verdacht. Währenddessen verteidigt Chris einen Mandanten, der Unterhalt von seiner Ex-Frau fordert. Die Gegenseite wird von Chris' ehemaliger Affäre Caro Beck vertreten und es kommt zu einem Anwaltskrieg im Gerichtssaal. Als Jule von dem ehemaligen Verhältnis erfährt, plagen sie Zweifel: Ist sie für Chris nur eine weitere Frau in der Reihe von bedeutungslosen Affären?

