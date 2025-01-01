Für alle Fälle Familie
Folge 37: Atemnot
44 Min.Ab 12
Theo überrascht Lara liebevoll zum Geburtstag, doch der Tag nimmt eine dramatische Wendung, denn Theo hat einen Nusskuchen gebacken, auf den Lara hochallergisch reagiert. Derweil erfährt Marco schockiert, dass Jana das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für Tochter Lilly beantragt. Vor Gericht verhandelt Jule einen Fall um eine Teilversteigerung eines Grundstücks: Ein Familienmitglied will unbedingt an dem Land festhalten - den Grund dafür gilt es herauszufinden ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH