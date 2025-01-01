Für alle Fälle Familie
Folge 38: Affentanz
44 Min.Ab 12
Lara schwebt aufgrund ihrer Nussallergie in Lebensgefahr und Marco eilt Theo zur Hilfe. Können die beiden sie retten? Inga verfolgt derweil unwohl, wie sich die Bindung zwischen Michael und Katrin weiter festigt und versucht, dagegen vorzugehen. Währenddessen hat Robert vor Gericht mit einem Influencer-Vater zu kämpfen, der seine Tochter tanzend mit einer Affenmaske im Netz zeigt. Künftig will er die Maske sogar enthüllen, doch seine Frau ist strikt dagegen ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH