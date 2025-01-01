Für alle Fälle Familie
Folge 40: Geschmacksverwirrung
45 Min.Ab 12
Seit Lara bei Theos Familie wohnt, sind ungestörte Momente zwischen den beiden eher selten - doch sie genießt trotzdem das Zusammenleben. Derweil erfährt Maria, dass Michael heimlich einen Vaterschaftstest machen will und warnt Inga. Wird sie ihm unter Druck endlich die Wahrheit gestehen? Vor Gericht wirft ein Winzer seinem Bruder vor, sein Geheimrezept gestohlen zu haben. Doch welche Gründe stecken wirklich hinter den Vorwürfen?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH