Für alle Fälle Familie
Folge 41: Das Wunder
45 Min.Ab 12
Jule soll einen Fall übernehmen, den Chris als Anwalt betreut - und der weigert sich, sein Mandat niederzulegen, was für Konfliktpotenzial sorgt. Michael will Katrin endlich sagen, dass sie seine Tochter ist, doch dann erhält diese überraschende Neuigkeiten aus der Kinderwunschklinik. Vor Gericht geht es kurios zu: Eine Frau wirft ihrem Ex-Mann vor, dem gemeinsamen Alpaka heimlich die Haare geschnitten zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH