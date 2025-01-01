Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Liebeskummer

SAT.1Staffel 1Folge 43
Liebeskummer

LiebeskummerJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 43: Liebeskummer

45 Min.Ab 12

Michael und Katrin teilen ein Geheimnis, das ihre Beziehung vertieft - zum Ärger von Inga. Sie behauptet, dass Katrin sich von ihm belästigt fühle, was Michael völlig schockiert. Derweil wird Lara vom Gefühlschaos übermannt, weil ihr Vater sie aufs Internat schicken will. Plötzlich behauptet sie, keine Gefühle mehr für Theo zu haben - doch was steckt wirklich dahinter? Und im Gericht fordert ein Ehemann eine Härtefallscheidung, denn seine Frau wollte ihn angeblich vergiften.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen