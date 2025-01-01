Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

Der Liebesbaum

SAT.1Staffel 1Folge 44
Der Liebesbaum

Der LiebesbaumJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 44: Der Liebesbaum

45 Min.Ab 12

Michael distanziert sich von Katrin, was Inga zunächst erleichtert. Doch als Michael sie an alte Zeiten erinnert, löst das plötzlich Gefühlschaos bei ihr aus. Währenddessen verabredet Daniel sich über eine Dating-App mit der Schreinerin Maja Bartel. In ihrer Werkstatt findet er überraschend zu seiner alten Leidenschaft zurück. Vor Gericht fordert eine Frau Schadensersatz von ihrem Ex-Verlobten, denn er soll einen Liebesbaum durch ihr Fenster geschleudert haben.

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

