Für alle Fälle Familie
Folge 46: Vater Unglück
45 Min.Ab 12
Katrin erhält endlich das Ergebnis der künstlichen Befruchtung und bittet ihre Mutter Inga, es vorerst für sich zu behalten - doch Inga fällt das überraschend schwer. Währenddessen bemerkt Jule, wie sehr Theo unter der Distanz zu Lara leidet, doch ihre Vorschläge helfen wenig. Und so ist es Marco, der Theo aufheitern kann und dabei auch Jule zum Lachen bringt. Für einen kurzen Moment scheint die Welt stillzustehen, bis Jule wieder von der Realität eingeholt wird.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH