Für alle Fälle Familie
Folge 47: Alte Liebe
45 Min.Ab 12
Die bevorstehende de Rossi-Verhandlung setzt Jule nicht nur wegen des Medientrubels rund um den Schlagersänger Frederick de Rossi unter Druck. Chris vertritt de Rossi im erbitterten Scheidungskrieg gegen seine Noch-Ehefrau Carmen, und Jule muss ihre Beziehung zu Chris unbedingt geheim halten. Gleichzeitig kommen sich Michael und Inga überraschend näher - viel näher, als Inga es sich vorgestellt hatte.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH