Für alle Fälle Familie

Generationen

SAT.1Staffel 1Folge 49
Generationen

Folge 49: Generationen

45 Min.Ab 12

Im Gericht verhandelt Maria einen Pflegeunterhaltsfall, der eine unerwartete Wendung nimmt. Theo will die Theatergruppe verlassen, weil niemand Lara als Julia ersetzen kann, doch Jule und Marco wollen das nicht zulassen. Sie schmieden einen gemeinsamen Plan, um Theo umzustimmen - und plötzlich finden sich die beiden selbst in den Rollen von Romeo und Julia wieder, während die Spannung zwischen ihnen spürbar steigt.

