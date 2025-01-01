Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Offenbarung

SAT.1Staffel 1Folge 50
Offenbarung

OffenbarungJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 50: Offenbarung

45 Min.Ab 12

Jules Gefühle sind nach dem Beinahe-Kuss mit Marco völlig durcheinander, da scheint ein Freundinnen-Abend mit Katrin und Bella die perfekte Ablenkung zu sein. Während Jule und Bella sich entspannen, ahnen sie allerdings nicht, dass Katrins Welt zusammenbricht, als sie für einen kurzen Moment verschwindet, um im Moselgold nach dem Rechten zu gucken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen