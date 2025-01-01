Für alle Fälle Familie
Folge 55: Fluchtinstinkt
45 Min.Ab 12
Als Daniel Bella mitteilt, dass er nächste Woche wieder aufs Schiff verschwindet, tut diese zunächst cool, kann es aber insgeheim nicht fassen. Wird sie ihn konfrontieren? Derweil vermisst Theo Lara, doch plötzlich taucht sie überraschend in Sonnstein auf. Jule schließt emotional mit Chris ab, nachdem er sie ein weiteres Mal angelogen hat. Und als Marco für Jule da ist, entsteht auf einmal ein sehr naher Moment zwischen den beiden.
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH