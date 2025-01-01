Für alle Fälle Familie
Folge 56: Jules Geständnis
44 Min.Ab 12
Ein Sturm braut sich über Sonnenstein zusammen, als Jule beschließt, ihre Beziehung zu Chris öffentlich zu machen. Die Folgen treffen sie schwer, doch auf eines kann sie immer zählen: den Rückhalt ihrer Familie. Währenddessen sind Theo und Lara überglücklich, endlich wieder vereint zu sein, doch auch Lara hütet ein schwerwiegendes Geheimnis.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH