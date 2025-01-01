Für alle Fälle Familie
Folge 57: Chill dein Leben!
44 Min.Ab 12
Als Marco von Jules und Chris' vergangener Affäre erfährt, reagiert er gekränkt und stellt Jule zur Rede, was diese zusätzlich zu ihrem laufenden Disziplinarverfahren aus dem Konzept wirft. Inga setzt der Bruch mit Tochter Katrin und Enkel Theo noch immer schwer zu, da kommt ihr eine wohltuende Ablenkung von Michael gerade recht und die beiden kommen sich immer näher.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH