Für alle Fälle Familie

SAT.1Staffel 1Folge 57
Folge 57: Chill dein Leben!

44 Min.Ab 12

Als Marco von Jules und Chris' vergangener Affäre erfährt, reagiert er gekränkt und stellt Jule zur Rede, was diese zusätzlich zu ihrem laufenden Disziplinarverfahren aus dem Konzept wirft. Inga setzt der Bruch mit Tochter Katrin und Enkel Theo noch immer schwer zu, da kommt ihr eine wohltuende Ablenkung von Michael gerade recht und die beiden kommen sich immer näher.

