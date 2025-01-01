Für alle Fälle Familie
Folge 63: Stich ins Herz!
44 Min.Ab 12
Vor Gericht geht es kurios zu: Ein Bauer verklagt einen Bürgermeister, da er seinen geliebten Hahn getötet haben soll. Derweil eröffnet Alain Katrin, dass er Florence geküsst hat, woraufhin diese sich völlig schockiert von ihm abwendet. Nayla ist enttäuscht, als ihr Tanzpartner absagt, mit dem sie eine Mambo-Party auf dem Moselschiff besuchen wollte - doch Marco springt kurzfristig ein. Und beim Anblick des Tanzpaares verspürt Jule plötzlich einen eifersüchtigen Stich.
