Für alle Fälle Familie
Folge 64: Alte Wunden
44 Min.Ab 12
Chris besucht seinen Vater auf dem Acker und der gibt ihm die Aufgabe, ein Feld umzugraben. Doch Chris will lieber einen Gärtnertrupp organisieren, als sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Jule atmet erleichtert auf, als sie erfährt, dass zwischen Marco und Nayla nichts läuft. Und Bella hat inzwischen eine leise Hoffnung, dass Daniel wegen ihr geblieben ist. Doch sie wird herb enttäuscht, als sie Daniel plötzlich mit einer anderen sieht.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH