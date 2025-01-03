Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Der Märchenprinz

SAT.1Staffel 1Folge 68
Der Märchenprinz

Der MärchenprinzJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 68: Der Märchenprinz

45 Min.Ab 12

Lilly will Weinkönigin werden und Jule hilft Marco dabei, die Kleine als Prinzessin zu verkleiden. Dabei ist Jule ganz verzaubert von Marcos Einsatz als Vater und realisiert, dass sie für ihn mehr empfindet als nur Freundschaft. Derweil ist Daniel geknickt, als er eine Absage für seinen großen Schreinerauftrag bekommt. Und dann gesteht ihm die Schreinerin Maja auch noch, dass sie daran zweifelt, ob er wirklich der passende Nachfolger für ihre Schreinerei ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen