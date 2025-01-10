Für alle Fälle Familie
Folge 74: Annäherungen
44 Min.Ab 12
Eine Frau will ihren Ex-Mann gerichtlich dazu bewegen, mehr Zeit mit seiner Tochter zu verbringen - doch der stellt seine Karriere an erste Stelle. Kann Robert ihm die Augen öffnen? Jule lädt Marco zu einem Spieleabend bei den Hambachers ein und beim Twistern funkt es heftig zwischen den beiden. Auch zwischen Inga und Michael brennt die Luft nach der Zusammenarbeit beim Weinfest - und sie kommen sich leidenschaftlich nah.
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH