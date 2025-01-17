Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entscheidungen

SAT.1Staffel 1Folge 79
Folge 79: Entscheidungen

45 Min.Ab 12

Die Familie schließt sich zusammen, um Daniels Traum von der eigenen Schreinerei zu unterstützen - doch Daniel ringt mit sich, die Hilfe anzunehmen. Unterdessen rückt Marcos Wunsch, seine Familie zurückzugewinnen, in greifbare Nähe, doch die Veränderungen lassen ihn zweifeln, was er wirklich will. Ein Gespräch mit Jule bringt für beide ungeahnte Wendungen.

SAT.1
