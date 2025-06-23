Für alle Fälle Familie
Folge 80: Jules tiefer Fall
44 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Für Jule steht alles auf dem Spiel, ihre Liebe zu Marco und nicht zuletzt ihre Karriere als Richterin, als ein längst abgeschlossener Fall unerwartet wieder aufgerollt wird. Auch Bruder Daniel wagt in Sachen Liebe und Beruf einen mutigen Schritt nach vorn - und setzt dabei alles auf eine Karte. Bei einem anstehenden Familienessen kann sich Jule fallen lassen und genießt die Zeit mit ihren Liebsten, bis ein unerwarteter Gast die Idylle ins Wanken bringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH