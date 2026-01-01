Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Wundersame Heilungen
46 Min.Ab 12
Unter großen Schmerzen bricht Birgit Gundermann mitten auf dem Wochenmarkt zusammen. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, weigert sie sich beharrlich, sich behandeln zu lassen. Ratlos und untätig müssen die Ärzte zusehen, wie sich ihr Zustand beinahe stündlich verschlechtert - nur ihre Schwäche und die Schmerzen verhindern ihre Flucht aus dem Krankenhaus. Auch Herr Gundermann vermag seine Frau nicht umzustimmen. Ein dubioser Wunderheiler scheint großen Einfluss zu haben.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
