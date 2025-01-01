Für alle Fälle Stefanie
Folge 2: Wer einmal lügt ...
47 Min.Ab 12
Stark unterkühlt, mit Prellungen und Knochenbrüchen, wird eine junge Frau eingeliefert - Tehmina Schwarz, Asylbewerberin aus Pakistan. Man fand sie neben den Gleisen an einer Bahnstrecke. Lange redet die Germanistikstudentin nicht über den Vorfall, es ist offensichtlich, dass sie vor etwas große Angst hat. Doch dann bricht es aus ihr heraus: Es waren vier Skinheads, die sie aus dem Zug gestoßen haben. Die Kripo wird eingeschaltet ...
