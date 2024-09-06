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Für alle Fälle Stefanie

Gier nach Leben

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 06.09.2024
Gier nach Leben

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Für alle Fälle Stefanie

Folge 4: Gier nach Leben

47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Stress als Lebenselixier, Job und Karriere als das allein Seligmachende - für die Rundfunkmoderatorin Caro Dwinger zählt nichts anderes. Als Dr. Stein hinter die Ursachen ihrer zunächst unerklärlichen Angstzustände, Schweißausbrüche, Herzrasen und Atemnot kommt, dreht Caro durch. Nicht wegen der diagnostizierten Überfunktion der Schilddrüse, sondern wegen der Bedingung, von der Dr. Stein die Aussicht auf Heilung abhängig macht: einer rigorosen Änderung ihres bisherigen Lebens ...

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