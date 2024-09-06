Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Gier nach Leben
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Stress als Lebenselixier, Job und Karriere als das allein Seligmachende - für die Rundfunkmoderatorin Caro Dwinger zählt nichts anderes. Als Dr. Stein hinter die Ursachen ihrer zunächst unerklärlichen Angstzustände, Schweißausbrüche, Herzrasen und Atemnot kommt, dreht Caro durch. Nicht wegen der diagnostizierten Überfunktion der Schilddrüse, sondern wegen der Bedingung, von der Dr. Stein die Aussicht auf Heilung abhängig macht: einer rigorosen Änderung ihres bisherigen Lebens ...
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH