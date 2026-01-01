Für alle Fälle Stefanie
Folge 15: Oma zuliebe
47 Min.Ab 12
Stephanies Oma Hulda verunglückt und bricht sich einen Arm. Im Luisenkrankenhaus stellen die Ärzte fest, dass sie einen Herzschrittmacher braucht. Da haben sie die Rechnung aber ohne Oma Hulda gemacht: So ein technisches Ding kommt ihr nicht in den Körper! Stephanie versucht mit Engelszungen, ihre geliebte Großmutter zu überreden ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH