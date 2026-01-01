Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15
Folge 15: Oma zuliebe

47 Min.Ab 12

Stephanies Oma Hulda verunglückt und bricht sich einen Arm. Im Luisenkrankenhaus stellen die Ärzte fest, dass sie einen Herzschrittmacher braucht. Da haben sie die Rechnung aber ohne Oma Hulda gemacht: So ein technisches Ding kommt ihr nicht in den Körper! Stephanie versucht mit Engelszungen, ihre geliebte Großmutter zu überreden ...

