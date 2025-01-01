Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Schwerer Verdacht

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5
Schwerer Verdacht

Schwerer VerdachtJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Schwerer Verdacht

47 Min.Ab 12

Die Taxifahrerin Lonny Kurz wird nach einem Überfall mit schweren Verletzungen eingeliefert. Am nächsten Morgen kommt ein weiterer Notfall hinzu: Hans Sammer wurde bewusstlos und schwer verletzt in der Nähe des Tatorts gefunden; die Polizei geht davon aus, dass er der Täter ist. Lonnys Freund Klaus Schöne rastet aus und beschließt, Selbstjustiz zu üben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen