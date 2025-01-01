Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Schwerer Verdacht
47 Min.Ab 12
Die Taxifahrerin Lonny Kurz wird nach einem Überfall mit schweren Verletzungen eingeliefert. Am nächsten Morgen kommt ein weiterer Notfall hinzu: Hans Sammer wurde bewusstlos und schwer verletzt in der Nähe des Tatorts gefunden; die Polizei geht davon aus, dass er der Täter ist. Lonnys Freund Klaus Schöne rastet aus und beschließt, Selbstjustiz zu üben ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH