Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Seitensprung
47 Min.Ab 12
Beim Fluchtversuch aus dem ersten Stock eines Einfamilienhauses stürzt die 18-jährige Simone Merk und wird mit einem Wadenbeinbruch ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Dr. Stein operiert die junge Frau sofort, doch warum Simone das Haus, in dem sie lebte und als Angestellte arbeitete, auf so dramatische Weise verlassen wollte, bekommt er nicht heraus. Erst von den Grafs, Simones Arbeitgebern, erfährt Schwester Stephanie, dass das Mädchen schwanger ist ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
