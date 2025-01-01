Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Am Morgen vor der Tür
47 Min.Ab 12
Stephanie findet vor der Tür der Klinik einen Schwerverletzten. Sein gebrochenes Hüftgelenk kann gerichtet werden, aber eine Armamputation scheint unvermeidbar. Mit Hilfe altbewährter Hausmittel schafft sie es in buchstäblich letzter Minute, das Fieber zu senken ...
Für alle Fälle Stefanie
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH