Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Am Morgen vor der Tür

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11
Am Morgen vor der Tür

Am Morgen vor der TürJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 11: Am Morgen vor der Tür

47 Min.Ab 12

Stephanie findet vor der Tür der Klinik einen Schwerverletzten. Sein gebrochenes Hüftgelenk kann gerichtet werden, aber eine Armamputation scheint unvermeidbar. Mit Hilfe altbewährter Hausmittel schafft sie es in buchstäblich letzter Minute, das Fieber zu senken ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen