Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Gebrochenes Vertrauen
47 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit seinem Vater erleidet der 17-jährige Pascal Rook einen krampfartigen Anfall - was sich im Krankenhaus wiederholt. Nach gründlichen Untersuchungen stellen die Ärzte fest, dass es sich um eine genetisch bedingte Neigung zur Epilepsie handelt. Nun muss der Jugendliche sein Leben völlig ändern - ist Pascal der Herausforderung gewachsen? Schwester Stephanie forscht nach den seelischen Ursachen, die den Ausbruch der Krankheit hervorgerufen haben könnten ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH