Für alle Fälle Stefanie

Rätselhafte Einstiche

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3
Folge 3: Rätselhafte Einstiche

47 Min.Ab 12

Der Tänzer Peter Hirtze wird mit einem Kreuzbandriss in die Klinik eingeliefert. Aber die Ärzte stellen noch etwas anderes fest: Er ist kokainsüchtig. Sein Bruder "Bobo" scheint nur begrenzten Einfluss auf ihn zu haben. Als sich Schwester Elke in "Bobo" verliebt, macht sie eine schlimme Entdeckung ...

