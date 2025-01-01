Für alle Fälle Stefanie
Folge 3: Rätselhafte Einstiche
47 Min.Ab 12
Der Tänzer Peter Hirtze wird mit einem Kreuzbandriss in die Klinik eingeliefert. Aber die Ärzte stellen noch etwas anderes fest: Er ist kokainsüchtig. Sein Bruder "Bobo" scheint nur begrenzten Einfluss auf ihn zu haben. Als sich Schwester Elke in "Bobo" verliebt, macht sie eine schlimme Entdeckung ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH