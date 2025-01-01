Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Pechvögel
47 Min.Ab 12
Ein Glücksbringer als Unglücksrabe: Schornsteinfeger Steffen Mosbach muss wegen eines Unfalls zum dritten Mal seine Hochzeit verschieben - das kommt ihm jedoch gar nicht so ungelegen. Womit Mosbach allerdings nicht rechnet, ist die Entschiedenheit, mit der seine Verlobte Anna diesmal zu Werke geht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH