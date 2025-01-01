Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Der Clown
47 Min.Ab 12
Im Körper von Clown Picco haben sich Metastasen ausgebreitet, seine Lebenszeit ist nur noch auf wenige Tage begrenzt. Den Tod vor Augen, bittet er Stephanie, für ihn die Frau zu suchen, die seine große Liebe war und von der er sich vor 30 Jahren im Streit trennte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH