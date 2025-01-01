Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 20
Folge 20: Der Clown

47 Min.Ab 12

Im Körper von Clown Picco haben sich Metastasen ausgebreitet, seine Lebenszeit ist nur noch auf wenige Tage begrenzt. Den Tod vor Augen, bittet er Stephanie, für ihn die Frau zu suchen, die seine große Liebe war und von der er sich vor 30 Jahren im Streit trennte ...

SAT.1 GOLD
