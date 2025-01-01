Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Liebes Leben

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7
Liebes Leben

Liebes LebenJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 7: Liebes Leben

47 Min.Ab 12

Hans Luther hat gerade seine Frau verlassen, um mit einer Jüngeren ein neues Leben zu beginnen. Kaum hat er der gemeinsamen Wohnung den Rücken gekehrt, bricht Irene Luther zusammen. Diagnose: Schlaganfall! Den Rest ihres Lebens ist sie halbseitig gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Als Stephanie die Nachricht Hans Luther überbringt, steht er vor einer schwerwiegenden Entscheidung. In dieser Situation äußert Irene eine unglaubliche Bitte ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen