Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Die Versuchung
47 Min.Ab 12
Überfall am helllichten Tag: Mit schweren Kopfverletzungen und zwei Messerstichen in der Brust liegt Celino Kramm trotz sofortiger Notoperation noch immer im Koma. Über den Tathergang tappen Polizei und Ärzte völlig im Dunkeln. Wer ist die geheimnisvolle Frau, die ständig bei ihm auftaucht?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
