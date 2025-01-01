Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

In Beweisnot

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19
Folge 19: In Beweisnot

47 Min.Ab 12

Dr. Nerlinger und die Krankengymnastin Claudia, inzwischen ein Paar, treffen eine Frau, die Dr. Nerlinger vertraulich zuwinkt, ihm aber angeblich völlig unbekannt ist. Am nächsten Tag wird die Frau, Manuela Wildenbruch, von ihrem Freund Hermes Schutter ins Luisenkrankenhaus gebracht - Verdacht auf Kreislaufkollaps. Dr. Nerlinger behandelt die Kranke mit Injektionen - kurz darauf stirbt Manuela ...

