Für alle Fälle Stefanie
Folge 19: In Beweisnot
47 Min.Ab 12
Dr. Nerlinger und die Krankengymnastin Claudia, inzwischen ein Paar, treffen eine Frau, die Dr. Nerlinger vertraulich zuwinkt, ihm aber angeblich völlig unbekannt ist. Am nächsten Tag wird die Frau, Manuela Wildenbruch, von ihrem Freund Hermes Schutter ins Luisenkrankenhaus gebracht - Verdacht auf Kreislaufkollaps. Dr. Nerlinger behandelt die Kranke mit Injektionen - kurz darauf stirbt Manuela ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
