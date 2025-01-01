Für alle Fälle Stefanie
Folge 22: Angst isst die Seele auf
49 Min.Ab 12
Als die 18-jährige Martina mit einer Gehirnprellung eingeliefert wird, behauptet sie, gestürzt zu sein. Doch Schwester Stephanie spürt, dass Martina offensichtlich mit einem schweren psychischen Problem kämpft. Sie stellt erste Nachforschungen an und deckt ihr Schicksal auf ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
