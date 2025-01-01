Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 23
Folge 23: Not-Einsatz

47 Min.Ab 12

Die obdachlose Dagmar wird in die Klinik eingeliefert. Bei der Untersuchung müssen die Ärzte feststellen, dass nicht nur die Lunge der alkoholkranken Frau angegriffen ist, sondern auch Leber, Herz und Magen schwer geschädigt sind - die Frau wird nur noch wenige Tage leben. Mit einem letzten Wunsch wendet sie sich an Schwester Klara ...

SAT.1 GOLD
