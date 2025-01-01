Für alle Fälle Stefanie
Folge 23: Not-Einsatz
47 Min.Ab 12
Die obdachlose Dagmar wird in die Klinik eingeliefert. Bei der Untersuchung müssen die Ärzte feststellen, dass nicht nur die Lunge der alkoholkranken Frau angegriffen ist, sondern auch Leber, Herz und Magen schwer geschädigt sind - die Frau wird nur noch wenige Tage leben. Mit einem letzten Wunsch wendet sie sich an Schwester Klara ...
