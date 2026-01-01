Für alle Fälle Stefanie
Folge 24: Tanzen auf dem Seil
46 Min.Ab 12
Nach einer durchfeierten Nacht erklimmt die 22-jährige Jule mit ihren Freunden Benny und Franz - alle drei durch einen Ecstasy-Mix in übermütige Stimmung versetzt - ein Riesenrad. Franz überschätzt seine Kräfte: Bei dem Versuch, in Jules Gondel zu springen, stürzt er in die Tiefe. Alle Rettungsversuche der Ärzte des Luisenkrankenhauses bleiben erfolglos ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
