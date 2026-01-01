Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Tanzen auf dem Seil

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 24
Tanzen auf dem Seil

Tanzen auf dem SeilJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 24: Tanzen auf dem Seil

46 Min.Ab 12

Nach einer durchfeierten Nacht erklimmt die 22-jährige Jule mit ihren Freunden Benny und Franz - alle drei durch einen Ecstasy-Mix in übermütige Stimmung versetzt - ein Riesenrad. Franz überschätzt seine Kräfte: Bei dem Versuch, in Jules Gondel zu springen, stürzt er in die Tiefe. Alle Rettungsversuche der Ärzte des Luisenkrankenhauses bleiben erfolglos ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen