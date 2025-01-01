Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Wenn das Herz noch schlägt

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 10
Wenn das Herz noch schlägt

Folge 10: Wenn das Herz noch schlägt

47 Min.Ab 12

Als Frau Kosel nach drei Wochen endlich aus dem Koma erwacht, erkennt sie unter den anderen Patienten den Mann, der sie aus ihrem Haus vertreiben will. Sie ist darüber so verzweifelt, dass sie einen Selbstmordversuch unternimmt ...

