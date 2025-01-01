Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Wenn das Herz noch schlägt
47 Min.Ab 12
Als Frau Kosel nach drei Wochen endlich aus dem Koma erwacht, erkennt sie unter den anderen Patienten den Mann, der sie aus ihrem Haus vertreiben will. Sie ist darüber so verzweifelt, dass sie einen Selbstmordversuch unternimmt ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH