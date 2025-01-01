Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Hassliebe

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 18
Hassliebe

HassliebeJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 18: Hassliebe

47 Min. Ab 12

Amelie Kruse wird nach einem Selbstmordversuch mit Tabletten, einem Bluterguss und Prellungen eingeliefert. Sie behauptet, gestürzt zu sein, aber Schwester Stephanie glaubt ihr nicht. Sie recherchiert und deckt einen Konflikt zwischen Amelie und ihrem 20-jährigen Sohn Daniel auf ...

