Für alle Fälle Stefanie
Folge 18: Hassliebe
47 Min.Ab 12
Amelie Kruse wird nach einem Selbstmordversuch mit Tabletten, einem Bluterguss und Prellungen eingeliefert. Sie behauptet, gestürzt zu sein, aber Schwester Stephanie glaubt ihr nicht. Sie recherchiert und deckt einen Konflikt zwischen Amelie und ihrem 20-jährigen Sohn Daniel auf ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH