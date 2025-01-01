Für alle Fälle Stefanie
Folge 16: Lebenslänglich
47 Min.Ab 12
Im Luisenkrankenhaus spielt sich eine Tragödie ab: Die 18-jährige Marthe will sich vom Dach stürzen. Auslöser ist, dass ihre Eltern niemals die Beziehung zu ihrem Freund billigen würden, da sie mit dessen Familie schon seit Jahren im Clinch liegen ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe: 12
12
