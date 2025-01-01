Für alle Fälle Stefanie
Folge 5: Vatersuche
47 Min.Ab 12
Alfred Frey steht vor den Scherben seines Lebens: Vor einigen Jahren hat er seine Firma in den Bankrott geführt und ist geflüchtet, um keinen Offenbarungseid leisten zu müssen. Zurück ließ er außer Schulden seinen Sohn, vor dem er sich versteckt - bisher ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH