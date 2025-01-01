Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Vatersuche

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
Vatersuche

VatersucheJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 5: Vatersuche

47 Min.Ab 12

Alfred Frey steht vor den Scherben seines Lebens: Vor einigen Jahren hat er seine Firma in den Bankrott geführt und ist geflüchtet, um keinen Offenbarungseid leisten zu müssen. Zurück ließ er außer Schulden seinen Sohn, vor dem er sich versteckt - bisher ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen