Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Stefanie

Mein eiskaltes Herz

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6
Mein eiskaltes Herz

Mein eiskaltes HerzJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Stefanie

Folge 6: Mein eiskaltes Herz

47 Min.Ab 12

Gerd Leidner verwirrt die Passagiere auf einem S-Bahnhof: Er trägt einen Mundschutz und bricht zusammen, während eine S-Bahn einfährt. Als er im Krankenhaus aufwacht, ist er entsetzt darüber, dass man ihm seinen Mundschutz abgenommen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Stefanie
SAT.1 GOLD
Für alle Fälle Stefanie

Für alle Fälle Stefanie

Alle 10 Staffeln und Folgen