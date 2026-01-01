Für alle Fälle Stefanie
Folge 17: Offene Rechnungen
47 Min.Ab 12
Saskia, die Tochter des Patienten Wolfgang Pfefferkorn, täuscht mit ihrem Freund ihre angebliche Entführung vor. Als ihr Vater einen zweiten Infarkt erleidet, will Saskia gestehen - ihr Freund nimmt Stephanie als Geisel ...
