Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Hetzjagd
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Nach einem Bürobrand wird die Sachbearbeiterin Helen mit Rauchvergiftungen ins Luisenkrankenhaus eingeliefert. Ihr Chef Eduard Müller bezweifelt einen Unfall und glaubt, dass sie schuld an dem Brand ist. Außerdem wirft er ihr vor, wichtige Aufträge verbummelt zu haben. Als Helen auch noch nächtliche anonyme Drohanrufe bekommt, stellt Schwester Stephanie Nachforschungen an ...
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH