Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Fehldiagnose
47 Min.Ab 12
Stephanie hat sich nach Thommys Tod auf dem Bauernhof ihrer Freundin Oda verkrochen - fernab von Krankheit, Leid und Tod ... Nach der Untersuchung von Ulrich Bergholz stellt sich heraus, dass er Masern hat und in Quarantäne muss - seine Freundin ist schwanger ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH