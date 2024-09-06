Für alle Fälle Stefanie
Folge 20: Risiko
47 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Stuntfrau Cornelia Timm verletzt sich bei ihrer Arbeit und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Als ihr Mann Robert davon erfährt, verlangt er von seiner Frau, endlich ihren gefährlichen Job aufzugeben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Seven.One Entertainment Group GmbH